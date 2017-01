"Otto macht Mode": Wo der Magdeburger Mode-Nachwuchs sich präsentiert

Sie werden ihre Werke am kommenden Sonnabend, 21. Januar, während der Fashionweek in Sachsen-Anhalts Landesvertretung in Berlin präsentieren. Am Mittwoch wurden die Werke – im Bild die von Designerin Julia Wundrack – in einem Magdeburger Autohaus präsentiert. Wundrack ist bekannt für Brautmode mit viel Spitze. Bildrechte: MDR/Natalie Helka