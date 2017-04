Magdeburger Schauspieler im Interview Warum Christian Friedel "Die Dasslers" faszinierend findet

Adidas und Puma: zwei Kultmarken – eine Familie. Die beiden Firmen sind hervorgegangen aus der Schuhfabrik Dassler. Jetzt wird die Geschichte zweier ungleicher Brüder und ihrer Firmen in einem Fernsehfilm erzählt. Der Zweiteiler ist am Karfreitag und Karsamstag um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen. In der Hauptrolle: ein Magdeburger. Christian Friedel spielt Adi Dassler, der später Firmenchef von Adidas werden sollte. Was für ihn das Spannende an dem Projekt war, verrät er MDR SACHSEN-ANHALT im Exklusiv-Interview.

MDR SACHSEN-ANHALT: Herr Friedel, Sie spielen die Hauptrolle in einem zweiteiligen Fernsehfilm, insgesamt 180 Minuten im Ersten. Ein sehr umfangreiches Projekt. Auch, wenn die Dreharbeiten jetzt lange zurückliegen: Wie groß ist der Druck? Spürt man diesen jetzt? Rollt das so langsam an?

Christian Friedel: "Nein, eigentlich nicht, interessanterweise. Ich hätte mir gewünscht, dass es schon früher ausgestrahlt worden wäre, weil der Film ja schon so lange fertig ist. Ich habe ihn im Sommer vergangenen Jahres das erste Mal gesehen. Und ich muss sagen, dass ich sonst bei Filmen, in denen ich mitspiele, erst einmal nicht so richtig in die Story reinkomme, wenn ich einen Film das erste Mal sehe. Hier aber hatte ich das Gefühl, dass ich durch die tollen Schnitte und wie es erzählt wurde, sofort reinkam in die Geschichte. Dann habe ich gedacht: 'Das müssen doch jetzt alle sehe'. Aber ich finde es natürlich toll, dass der Film so prominent und zu einem so guten Zeitpunkt kommt. Aber Druck spüre ich jetzt nicht."

Sie spielen Adi Dassler, den Firmenchef von Adidas – was ist das für ein Typ?

Christian Friedel (l.) und Hanno Koffler spielen die Hauptrollen im ARD-Zweiteiler "Die Dasslers". Bildrechte: MDR/Michael Wasian "Adi ist ein Tüftler, ein Erfinder. Er ist sehr akribisch, sehr präzise. Er ist leidenschaftlich und ein leidenschaftlicher Sportler noch dazu. Gerade diese Kombination, dass er seine Produkte auch selbst testet, ist faszinierend. Er ist ein Familienmensch und sehr warmherzig, aber sicherlich auch sehr ehrgeizig. Und er hat ein starkes Bild davon, dass Qualität vor Quantität steht. Das führt irgendwann zum Konflikt mit seinem Bruder, der viel verkaufen möchte."

Welchen Reiz hat für Sie diese Geschichte gehabt, was ist das Spannende daran gewesen, dass Sie sagten: "Das muss ich unbedingt machen", als das Angebot kam?

"Also, ich muss ganz ehrlich sein: Die Geschichte fand ich faszinierend, aber dass ich die Figur in den Jahren zwischen 22 bis 74 spiele, das fand ich viel faszinierender. Man erlebt einen Charakter in verschiedenen Altersphasen. Altersphasen, die mir jetzt fremd sind, da ich mit Mitte 30 jetzt noch nicht weiß, wie ich mit 74 bin. Das fand ich faszinierend als Schauspieler, dass man so etwas wagt und mit Hilfe von Maske und Kostüm die Figur über diesen Zeitraum spannt.

Die Geschichte fand ich natürlich auch faszinierend, denn mir war gar nicht bewusst, dass Adidas und Puma Brüderfirmen sind. Auch, dass die sich gestritten haben und dass diese Fabriken nur durch einen kleinen Fluss getrennt in einem kleinen Ort sind und dieser ganze Ort sich entscheiden musste: 'Bist du Adidas oder bist du Puma?'"

Wie müssen wir uns den Prozess der Maske vorstellen? Mussten Sie sich sehr früh den Wecker stellen, weil Sie ab 10 Uhr drehten sollten?

"Praktisch muss man sich das so vorstellen: Man hat gehofft, dass man so müde aussieht und so viele Falten vom Schlafen hat, dass man diese Altersmaske gar nicht braucht. (lacht) Nein. Ich musste sehr früh aufstehen und es war natürlich sehr anstrengend. Ich hatte spezielle Alterskontaktlinsen und die Maske wurde morgens Schicht für Schicht aufgetragen. Etwa vier Stunden dauerte die Maske und in diesem müden Zustand nicht noch einmal einzuschlafen, sondern langsam in die Konzentrationsphase fürs Drehen zu kommen, das war schon sehr herausfordernd. Im ARD-Zweiteiler "Die Dasslers" spielt Christian Friedel (l.) die Rolle von Adidas-Firmenchef Adi Dassler – eine der Hauptrollen. Bildrechte: ARD Degeto/Wiedemann & Berg/Martin Spelda

Ich fand es unheimlich toll, dass man diesen Prozess hatte. Dass man in den Spiegel guckte, wie man immer älter wurde und man dann dadurch vor die Kamera trat und so langsam in die Gestik und den Körper eines älteren Menschen schlüpfte. Das fand ich faszinierend. Deswegen bin ich nicht aufgewacht und dachte 'So früh…'. Ich fand es toll: Draußen wurde es heller und ich wurde immer älter."

Wie erschreckend war es zu sehen, wie man mit 70 aussehen würde?

"Es wird ja oft erzählt, dass ältere Menschen sagen: 'Ich bin doch im Kern noch so jung. Aber wenn ich in den Spiegel sehe, sehe ich das Alter fortschreiten'. Und wenn ich immer auf Toilette gegangen bin, dann bin ich da fröhlich als Christian Friedel reingehüpft, guckte in den Spiegel und dachte: 'Oh, ich bin ja ziemlich alt geworden'. So fühlen sich, glaube ich, manche Rentner."

Wie ändert sich bei Dreharbeiten Ihre Art der Vorbereitung im Vergleich zu Ihrer Theaterarbeit?

"Die Arbeit unterscheidet sich schon: Für den Dassler-Film hatte ich eine kleine Schuhmacherlehre in Dresden. Außerdem hatte ich spezielles Lauf- und Boxtraining. Man bereitet sich natürlich auch vor, liest Material, sucht sich Reportagen. Im Theater ist der Prozess ein anderer. Du hast einen Probenprozess, wo du langsam in die Rolle reinschlüpfst. Wenn Du drehst, musst du eigentlich schon wissen, wie Du die Rolle spielst und das passiert alles vor dem Drehbeginn. Und von daher ist das eine andere Schichtung. Und da bist du halt zwei Monate am Drehen, weil man ja täglich nicht mehr als sechs bis acht Minuten. Es ist wahnsinnig langes Material, das sich da ansammelt.

Ich finde die Theaterarbeit manchmal sehr hilfreich, um an den Kern der Figuren zu kommen, finde aber an der Filmarbeit ganz spannend, durch äußerliche Erlebnisse zu der Figur zu finden und auch so ein bisschen mit den Ängsten zu spielen, was passiert, wenn ich nicht hundertprozentig beim ersten Drehtag die Figur habe. Das ist interessant, da unterscheiden sich beide Felder schon in der Vorbereitungszeit sehr."

Vielen Dank, Herr Friedel!

"Die Dasslers – Pioniere, Brüder und Rivalen": Karfreitag und Karsamstag um jeweils 20:15 Uhr im Ersten

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 14.04.2017 | 19:00 Uhr