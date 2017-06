Pozor Flak aus Magdeburg werden mit ihrem aufgepimpten Surfsound am Freitagabend die 11. Magdeburger Songtage eröffnen. Damit gleich geklärt ist, dass in den drei Tagen musikalisch fast alles möglich ist: Es geht um Musik und es geht ums Zuhören. Und, es geht auch ums Entdecken. Der Portugiese Pedro Querido lebt seit über einem Jahr in Magdeburg. Er macht Musik. Sein Talent hat die Macher der Songtage aufhorchen lassen. Pedro wird am Sonnabend sein erstes Konzert geben.