Magdeburgs früheste Joggerin Sie läuft, wenn andere noch schlafen

Wenn die Mehrheit der Magdeburger sich noch einmal in ihren Betten umdreht, ist Julia Bauch längst auf den Beinen. Jeden Morgen klingelt um kurz vor 4.00 Uhr ihr Wecker. Nicht, weil sie einen langen Weg zur Arbeit hat und pendeln muss, sondern weil sie laufen geht.

Aufstehen, sich frisch machen, in die Laufsachen schlüpfen und schnell noch ein Glas Wasser trinken – seit eineinhalb Jahren gehört das zur Morgenroutine der Ingenieurin. Schwer fällt ihr das nicht einmal mehr bei schlechtem Wetter. "Manchmal merke ich erst draußen, dass es regnet," erzählt sie.

Julia Bauch geht täglich um 4.00 Uhr joggen. Bildrechte: Julia Bauch

Eine Stunde ist die Magdeburgerin täglich unterwegs. Ihr Weg führt sie dabei von der Leipziger Straße über Buckau in den Rothehornpark. Hier ist es um 4.00 Uhr Morgens zwar angenehm still, aber auch sehr dunkel. Angst hat Bauch trotzdem nicht. "Ich habe mir eine Route ausgesucht, die gut beleuchtet ist", sagt sie.



Andere Jogger oder Radfahrer trifft sie auf dieser Route kaum, Wildtiere dagegen schon. "Wo man schon vorsichtig sein sollte, ist, wenn eine Horde Wildschweine den Weg kreuzt." Bauchs Taktik in solchen Fällen: Stehen bleiben und Ruhe bewahren. Von Pfefferspray hält sie nichts.