Nachdem er am späten Donnerstagabend von einem Auto überrollt wurde, ist ein 74-jähriger Mann in Magdeburg seinen Verletzungen erlegen. Das hat die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Demnach ereignete sich der Unfall gegen 22.45 Uhr an der Kreuzung von Leipziger Chausee und Weinbrenner Allee.