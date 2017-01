"Otto macht Mode" 50 Jahre auf dem Laufsteg

Ein Leben für die Mode – so könnte das Leben der Magdeburgerin Margit Tietz bezeichnet werden. Seit bereits 50 Jahren ist sie im Modegeschäft. An Ausruhen denkt die 67-Jährige aber noch lange nicht. Auf der "Fashion Week" in Berlin präsentiert sie sich auch 2017 auf dem Laufsteg.