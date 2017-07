Seit Jahren kämpfen Heti Brunzel und ihre Familie für ihr geerbtes Mietshaus unweit des Magdeburger Hasselbachplatzes. Viel Geld hat die Familie aus Hamburg in die Sanierung gesteckt. Das Haus ist in gutem Zustand und voll vermietet. Was Brunzel Ärger bereitet, sind die Nachbarhäuser. Auch sie sind in privater Hand. Doch getan hat sich dort seit Jahren nichts. Immer wieder kontaktierten sie und ihre Brüder die Stadt. Eines der Häuser wechselte den Besitzer. Mehr ist noch nicht passiert.

"Wir kriegen Anrufe von unseren Mietern, wenn nebenan mal wieder eine Decke eingestürzt ist", ärgert sich die Hamburgerin und verkehrt inzwischen nur noch schriftlich mit der Stadt. Dort erfahren wir, dass für eines der Nachbarhäuser inzwischen ein Bauantrag in Arbeit ist. Für das andere wurde Interesse an Fördermitteln bekundet. "Wir denken, dass sich dort etwas tun wird", informiert Baubeigeordneter Dieter Scheidemann. "Allerdings wird das wohl noch etwas dauern." Neben einem sanierten Haus am Sudenburger Tor steht ein verfallenes. Die Nachbarn ärgert das. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis

400 baufällige Häuser

Die Häuser am Sudenburger Tor sind nicht die einzigen Sorgenkinder der Stadt Magdeburg. Mehr als 400 baufällige Häuser hat eine seit drei Jahren tätige Arbeitsgruppe aufgelistet. 375 davon sind in einem bedenklichen Zustand. Dort muss sich bald etwas tun. Die Möglichkeiten der Stadt sind jedoch beschränkt. Alle Häuser sind in privater Hand.

"Wir versuchen es vor allem mit positiven Anreizen", erklärt Dieter Scheidemann. So wurde etwa im Südosten Magdeburgs ein Sanierungsgebiet ausgewiesen, wo Hauseigentümer dann von steuerlichen Anreizen profitieren können, wenn sie sanieren. Geht gar nichts und hat der Hausbesitzer schon länger keine Grundsteuer bezahlt, kann ein Haus auch zwangsversteigert werden. Theoretisch gibt es auch die Möglichkeit, einen Hausbesitzer zur Bautätigkeit zu zwingen. Allerdings liegen die Hürden hoch. Kann er nicht zahlen, bleibt die Stadt auf den Kosten sitzen. "Ich kenne keine Stadt, die von dem Paragraphen Gebrauch gemacht hat", resümiert der Baubeigeordnete.

Stadt Magdeburg hofft auf Instandsetzung

Ist ein Haus akut einsturzgefährdet, bleibt als letzte Maßnahme der Abriss. Aber auch dann muss die Stadt finanziell in die Bresche springen, wenn dem Hauseigentümer das Geld fehlt. "Bei einem Gründerzeithaus sprechen wir dann schnell mal für 200.000 bis 300.000 Euro für einen Abriss."

Auch wenn es viele solcher baufälligen Immobilien in der Landeshauptstadt gibt, hat sich in den zurückliegenden Jahren doch schon viel getan. Rund ein Drittel der Häuser ist inzwischen saniert, vor allem in der Innenstadt. Gemeinsam mit dem Hauseigentümerverband "Haus und Grund" hofft die Arbeitsgruppe der Stadt Magdeburg, in den nächsten Jahren auch die noch verbliebenen Ruinen instand setzen zu können. Die Stadt hofft, dass in den kommenden Jahren viele Ruinen saniert werden. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis

