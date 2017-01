Persönlicher Blick auf die Meile Von Falafel, guter Musik und engagierten Schülern

Mein Magdeburg hat an diesem Sonnabend bereits zum neunten Mal ein Zeichen für Weltoffenheit gesetzt. Die "Meile der Demokratie" ist ja schon Tradition und zeigt, dass die Einwohner der Stadt durchaus ein politisches Bewusstsein haben. Wenn sie merken, dass unsere Werte wie Demokratie, Toleranz, Vielfalt und Solidarität mit Schwächeren von einigen in der Gesellschaft in Frage gestellt werden, gehen sie dagegen auf die Straße. Schon bei der Eröffnung machte Ministerpräsident Reiner Haseloff in klaren Worten deutlich, dass die Demokratie verteidigt werden muss und die Meile ein guter und friedlicher Ort dafür ist.