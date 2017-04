Familiendrama in Staßfurt Verdächtiger tot im Wald aufgefunden

Der Verdächtige im Familiendrama von Staßfurt ist tot. Wie die Polizei mitteilte, hat sich der 58-Jährige offenbar selbst umgebracht. Er soll am Freitagabend zunächst seine Ehefrau erstochen und dann seinen Sohn lebensgefährlich verletzt haben.

In der Straße der Deutschen Einheit hat sich die Tat am Freitagaben ereignet. Bildrechte: MDR/Jens Malejka

Die Leiche des mutmaßlichen Täters war am Sonntagmittag bei Groß Börnecke im Salzlandkreis neben einem Auto in einem Waldstück gefunden worden. Hinweise hatte die Polizei durch Zeugen bekommen. Die Todesursache ist unklar, ein Fremdverschulden wird aber ausgeschlossen.



Der 26 Jahre alte Sohn schwebt den Angaben zufolge mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Er ist jedoch weiterhin nicht ansprechbar. Das Motiv der Messerattacke auf die Ehefrau und den Sohn sind noch unklar.