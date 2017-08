Campingplatz Biederitz Mann soll Kinder missbraucht haben

Auf einem Zeltplatz in Biederitz im Jerichower Land soll ein Mann Kinder sexuell missbraucht haben. Die Polizei in Magdeburg teilte mit, dass der 57-Jährige festgenommen und gegen ihn Haftbefehl erlassen worden ist. Er wird verdächtigt, sich zwischen Juni 2016 und August 2017 an mindestens sechs Kindern und Jugendlichen vergangen zu haben. Die Opfer sollen zwischen 10 und 15 Jahre alt sein. Laut Polizei wurde der Verdächtige von den Eltern angezeigt.