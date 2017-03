Polizei ermittelt Misshandlungsvorwürfe gegen Kita in Barleben

In Barleben im Landkreis Börde gibt es Misshandlungsvorwürfe gegen zwei Mitarbeiterinnen einer Kita. In einer Stellungnahme der Gemeinde, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt, heißt es, die Leiterin der Kita "Jenny Marx" sowie die Gemeinde selbst seien am 9.3.2017 über "unpädagogisches Verhalten sowie unzulässige Strafmaßnahmen" zweier Erzieherinnen gegen Kinder informiert worden. Anschließend habe es eine Anhörung der betroffenen Mitarbeiterinnen gegeben. Bei einem zweiten Gespräch sei eine Kinderschutzfachkraft hinzugezogen worden.