Bahnstrecke Magdeburg – Halberstadt 55 Millionen Euro für 59 Kilometer

Pünktlich erreicht der kleine weiß-blau-gelbe Zug des Harz-Elbe-Expresses auf seiner Fahrt von Magdeburg nach Oschersleben den Halt in Beyendorf. An der kleinen Station im Süden Magdeburgs hat der Zahn der Zeit ganz schön genagt: Die Platten auf dem Bahnsteig sind alt, dreckig und teilweise voller Moos. Rund 50 Fahrgäste nutzen den kleinen Bahnhof täglich. 2014 stand sogar eine Schließung im Raum. Die Beyendorfer um Jürgen Tiedge haben damals 900 Unterschriften für den Erhalt gesammelt – mit Erfolg.

Dass der Bahnhof jetzt saniert wird, freut Tiedge umso mehr: "Wir hoffen, dass das eine Weichenstellung für die Zukunft wird." Die Bauarbeiten sind für das erste Halbjahr 2018 geplant. 200.000 Euro sind dafür vorgesehen.

Investition von fast einer Million

Insgesamt geben die Bahn, der Bund, das Land und die Kommunen rund 55 Millionen Euro entlang der 59 Kilometer langen Strecke aus. Viel Geld wird in neue Technik gesteckt. Das ist auch in Beyendorf zu erkennen: Neben dem Gleis ist ein Kabelschacht ausgebuddelt. Hier verbindet künftig ein Glasfaserkabel die beiden Stellwerke in Magdeburg und Halberstadt. Sie sind dann für die komplette Strecke verantwortlich. Die Schrankenwärter, die derzeit noch an einigen Bahnübergängen Dienst tun, sind dann überflüssig. Übersicht der fertiggestellten und für die Sanierung geplanten Bahnhaltepunkte an der Strecke Halberstadt – Magdeburg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Neue Bahnunterführung für Oschersleben

In Oschersleben fährt der Harz-Elbe-Express über die größte Einzelmaßnahme: Seit anderthalb Jahren wird mitten in der Stadt an der Unterführung im Zuge der Bundesstraße 246 gebaut. Mitte November sollen die Arbeiten soweit fertig sein, dass Autos, Fußgänger und Radfahrer die Unterführung nutzen können.

Die Bahnunterführung in Oschersleben ist die größte Einzelmaßnahme entlang der Strecke. Bildrechte: MDR/Mario Köhne Drei Bahnübergänge werden dafür aufgegeben. Die Oschersleber müssen sich also auf neue Wege in die Stadt einstellen. Zehn Millionen Euro sind in diese Maßnahme geflossen. "Bundesweit gibt es sowas sicher häufiger. Hier in an der Strecke ist es das einzige Bauwerk dieser Dimension und Größe", erklärt der Projektleiter bei der Deutschen Bahn für die Strecke Magdeburg – Halberstadt, Mathias Lorenz.

Sanierung kleiner Bahnhöfe

Der Bahnhof in Oschersleben ist bereits seit einigen Jahren saniert. Und auch in Halberstadt, Hadmersleben und Nienhagen sind die Bauarbeiter bereits fertig. In Nienhagen lässt sich erkennen, was es künftig auch in Beyendorf geben wird: höhere und neue Bahnsteige, neue Beleuchtung, neues Wartehäuschen. Und vor allem: alles barrierefrei.



Bis 2020 sollen außerdem noch die Bahnhöfe in Dodendorf, Langenweddingen und Osterweddingen restauriert werden. Danach ist nicht nur das Ein- und Aussteigen für die Fahrgäste angenehmer. Es geht auch schneller: die Züge sollen auf der Strecke künftig bis zu 120 Stundenkilometer schnell fahren dürfen, 20 Kilometer pro Stunde mehr als bisher.



Insgesamt gibt es in Sachsen-Anhalt 291 Bahnstationen. Seit 2009 sind davon 936 saniert worden. Der erneuerte und nun barrierefreie Bahnhof in Nienhagen. Eine Sanierung des alten Bahnhofsgebäude ist nicht vorgesehen. Bildrechte: MDR/Mario Köhne

