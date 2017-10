Reportage Im Cockpit des modernsten Polizeihelikopters

Die vier Augen werden häufig für Sucheinsätze gebraucht. Heute steht nur ein Routineflug an: In Dessau steigt eine Kollegin der Wasserschutzpolizei zu, dann werden die Elbe und die Goitzsche abgeflogen.

Die Wasserschutzpolizistinnen aus Dessau helfen, Elbe und Goitzsche abzusuchen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Co-Pilot Alexander Meyer hat schon zahlreiche Sucheinsätze geflogen. "Wir suchen entweder ältere Menschen, die schon dement sind und sich verlaufen haben oder die suizidgefährdet sind. Wir versuchen dann in Zusammenarbeit mit der Hundestaffel und den Bodenkräften die Leute zu finden", erklärt er.



Es gebe aber auch Ausnahmeeinsätze, etwa beim G20-Gipfel in Hamburg. Damals war Meyer außergewöhnlich viel in der Luft: "Da sind wir richtig viel geflogen, teilweise über sieben Flugstunden am Tag."