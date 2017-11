Oschersleben Bode-Wehr vor dem Abriss

Das Bode-Wehr in Oschersleben soll bald abgerissen werden. Burkhard Henning, Direktor des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Anlage werde nicht mehr benötigt. Man lege heute Wert darauf, solche Sperrstellen, wenn sie nicht mehr gebraucht würden, zu beseitigen, um den ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern. "Wir hätten dann an der Stelle kein Abflusshindernis mehr und eine ökologische Durchgängigkeit des Flusses", sagte Henning.

Das Wehr habe zu DDR-Zeiten einmal einen Sinn gehabt, so Henning. Durch die industrielle Umstrukturierung sei der Zweck der Anlage jedoch verlorengegangen. Nun müsse der Landesbetrieb als Eigentümer nach einer Lösung suchen. Man habe den Rückbau bereits vor zehn Jahren angestrebt, so Henning. Solch ein Prozess brauche allerdings Zeit. Es habe eine Initiative gegeben, das Wehr zur Energieerzeugung durch Wasserkraft zu nutzen. Da aber die Genehmigungsverfahren in einem solchen Fall sehr aufwendig seien, habe sich das zerschlagen.

Sofern ein Wiederaufbau nicht möglich sei, müssten wenigstens Lösungen gefunden werden, die man in Oschersleben akzeptieren könne, so Kanngießer. "Das kann beispielsweise eine Picknickstelle sein, ein Ein- und Ausstieg für Kanuten, eine Radweganbindung, so dass man dann auch zur Kernburg weiterkommt. Es ist auch durchaus vorstellbar, Teile des Wehres wieder an Land aufzubauen und mit Schautafeln dann zu erklären, wie das Wehr früher einmal funktioniert hat."