Jonas und Tavis sind 15 Jahre alt und gehen in Wolmirstedt zur Schule. Seit einigen Wochen nehmen sie Fahrunterricht und wollen bald den Moped-Führerschein in der Klasse AM machen. Dank eines Modellprojektes müssen sie damit nicht warten, bis sie 16 Jahre sind. Für die beiden Jugendlichen bedeutet das mehr Freiheit und Unabhängigkeit.

Seit dem 1. Mai 2013 können Fahrschüler in Sachsen-Anhalt im Alter von 15 Jahren den Moped-Führerschein machen. Seit Beginn des Modellprojektes sind mehr als 24.000 Jugendliche zur Prüfung angemeldet worden. 80 Prozent der Fahrschüler haben sie bestanden.

Frühere Sensibilisierung für Gefahren im Straßenverkehr

Fahrlehrer Michael Scheler ist vom Moped-Führerschein mit 15 überzeugt. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Jugendlichen nähmen damit früher am Verkehr teil und würden schneller für die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert. Scheler betreibt die Fahrschule Thiede in Wolmirstedt. Er ist mit seinen Fahrschülern zufrieden. Manche seiner Schützlinge seien ein bisschen leichtsinniger, als die Fahrschüler, die mit 18 Jahren den Führerschien fürs Auto machen, sagt er. Aber das bekomme er im Unterricht gut in den Griff.

Neu gewonnene Freiheit

Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel, CDU Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Gerade auf dem Land ist Mobilität wichtig. Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) hofft, dass die Jugendlichen durch ihre neu gewonnene Freiheit und die besseren Möglichkeiten Schule, Arbeit und Freunde zu erreichen, eine stärkere Bindung an ihre Heimatregion entwickeln.



Wer gut von A nach B kommt, der braucht auch nicht wegzuziehen, so der Plan. Denn die Bedürfnisse der Jugendlichen auf dem Land könne der Nahverkehr oft nicht voll und ganz befriedigen, weiß der Minister. So geht es auch Tavis und Jonas. Tavis zum Beispiel hofft, seine Freundin mit dem Moped spontaner und besser besuchen zu können.

Zu DDR-Zeiten gang und gäbe

Für gefährlich hält Fahrlehrer Scheler das Projekt nicht. Die Unfallzahlen seien gering und man dürfe auch nicht vergessen, dass zu DDR-Zeiten der Moped-Führerschein mit 14 Jahren normal war. Weil die kleinen Mopeds aber nur 55 Kilometer pro Stunde fahren, rät er dazu, weniger befahrene Straßen und Wege zu nutzen. Große Bundesstraßen seien da schon mal gefährlich. Aber auch das bespricht er mit seinen Schülern im Unterricht.

Tavis und Jonas machen in ein paar Wochen die Prüfung. Wenn sie bestehen, steht einem Sommer auf dem Moped nichts mehr im Weg. Fahrlehrer Michael Scheler ist optimistisch, dass seine Schüler die Aufgaben in der Prüfung gut meistern werden und dann sicher am Straßenverkehr teilnehmen können.

