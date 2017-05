Was verbindet das weltberühmte Zoologische Museum in St. Petersburg, das Smithsonian-Institute in Washington und das Kleinstadtmuseum in Aschersleben? Sie alle besitzen Teile eines Wollhaar-Mammuts. Ein Ohr des Ur-Elefanten liegt seit Jahrzehnten in der Fossiliensammlung des Ascherslebener Museums. Das prähistorische Hör-Organ hat eine weite Reise hinter sich.

Luise Töpel ist die Leiterin des Ascherslebener Museums. Sie hat das Mammut-Ohr ans Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle ausgeliehen. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe Und die beginnt Anfang des 20. Jahrhunderts mit einem Erdrutsch im östlichen Sibirien: Nach rund 35.000 Jahren gibt der Permafrostboden an einem Hang in der Nähe des Flusses Beresowka einen Mammut-Kadaver frei. Jäger finden das Tier. Die Nachricht erreicht den deutschen Forscher Eugen Pfitzenmayer am Zoologischen Museum St. Petersburg. Vor allem der strenge Geruch blieb ihm in Erinnerung. "Schon eine ganze Weile, bevor ich den Mammutkadaver erblickte, traf ein Geruch, der überhaupt nicht angenehm war, meine Nase. Er ähnelte den Dämpfen, die aus einem schlecht gehaltenen Pferdestall kommen, stark gemischt mit Aasgeruch", schrieb er später in seinen Aufzeichnungen.

Sammlung mit mehr als 10.000 Fossilien

Fundort des Mammut-Kadavers am Beresowka-Fluss Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In einer eigens um das Mammut herum gebauten Holzhütte wurde der Kadaver freigelegt und für den Abtransport zerteilt. In der gigantischen Tiefkühltruhe Sibiriens hatte sich das Mammut mit Haut und Haaren erhalten – ein bis dahin einmaliger Fund.



Das Skelett blieb in St. Petersburg, kleinere Weichteile lagern im Washingtoner Smithsonian Institute. In der Sammlung des Paläonthologen Prof. Dr. Martin Schmidt landete ein Ohr. Der Wissenschaftler vermachte dem Museum seiner Geburtsstadt insgesamt 13.000 Fossilien, darunter auch das Mammut-Ohr. Seit 1955 liegt es in der Dauerausstellung. "Beresowka" steht in kleiner schwarzer Schrift an seiner Schnittkante.

In die Jahre gekommene Ausstellung