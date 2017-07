Hochwasser im Harz Die Lage entspannt sich weiter

Auch in Ilsenburg kämpfte die Feuerwehr gegen überlaufende Wassermassen und versuchte sie in die Ilse zurückzuleiten. Das gesamte Stadtgebiet war überflutet. Am Abend entspannte sich aber auch hier die Lage. Die Feuerwehr in Ilsenburg begann damit das Wasser aus zahlreichen, vollgelaufenen Keller zu pumpen. Laut einem Einsatzleiter wird das bis in den späten Abend dauern. Problem sei, dass der Grundwasserspiegel sehr hoch sei und immer wieder Wasser nachdrücke.