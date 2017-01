Migrationsforscher Rahim Hajji: "Wir brauchen mehr Fakten in der 'Nafri'-Debatte"

Rahim Hajji: Nein, ich selbst wurde noch nicht so bezeichnet. Dieser Begriff ist im Kontext der Vorkommnisse zu den Neujahrsfeiern in Köln für die Beschreibung von Menschen aus Nordafrika, die als Intensivtäter aufgefallen sind und keine Bleibeperspektive haben, verwendet worden. Der Begriff ist völlig ungeeignet zur Beschreibung der Gruppe, weil damit unterstellt wird, dass die kulturelle Herkunft die alleinige Ursache für ihr soziales Fehlverhalten ist.

Rahim Hajji: Ich finde es sehr gut, dass der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies die Verwendung des Begriffs in einem Tweet bedauert hat. Er muss geahnt haben, dass dadurch sehr viele Menschen, die aus Nordafrika stammen und in Deutschland leben, verletzt worden sind beziehungsweise verletzt werden können. Denn mit dem Begriff wird unbeabsichtigt eine ganze Herkunftsgruppe für das soziale Fehlverhalten von wenigen, illegalisierten, nordafrikanisch-stämmigen Jugendlichen verantwortlich gemacht.

Gerade in den unsicheren Zeiten in denen wir leben, brauchen wir sachliche Diskussionen und Begriffe, die uns nicht trennen oder verletzen, sondern den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.

Rahim Hajji: Was mich an diesem Einsatz interessiert, sind die Fakten. Bisher haben wir jedoch kaum Faktenwissen. Die Polizei hat im Hauptbahnhof und auf der Domplatte 2.000 Männer mit nordafrikanischem Aussehen identifiziert. Mich interessiert: Woher kommen diese Leute tatsächlich? Mit welchem Aufenthaltsstatus sind die eigentlich hier? Wie ist es dazu gekommen, dass sie gerade Köln als Ort zum Feiern ausgewählt haben, angesichts der sexuellen Übergriffe aus dem vorangegangenen Jahr? Wie kam es zu den polizeilichen Kontrollen und zu den Platzverweisen? Welche Rolle hat dabei das Verhalten der betroffenen Männer, die aus Nordafrika stammen sollen, gespielt?

Rahim Hajji: Die Gesellschaft und die Politik muss für sich schnell klären: Wie gehen wir mit den Migranten aus dem Maghreb um, die hier keine Bleibeperspektive haben. Schafft man für die Menschen eine Perspektive mit einem legalen Aufenthalt oder führt man die Menschen zurück in ihr Herkunftsland? Eine Position in einer geduldeten Illegalität schafft für alle Beteiligten nur Unzufriedenheit.

Rahim Hajji: Verschwindend gering. Die meisten leben in zweiter oder dritter Generation in Hessen und in Nordrhein-Westfalen und bringen sich in die Gesellschaft ein. Deswegen ist das so wichtig, dass die Ergebnisse der Arbeitsgruppe, die zur Aufklärung der Silvester-Ereignisse ins Leben gerufen wurde, zeitnah bekannt gemacht werden.