Getauft: Das Tapierweibchen im Magdeburger Zoo heißt von nun an Lucie. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Online-Voting beendet Tapir-Mädchen heißt Lucie

Wie soll das Tapir-Mädchen im Magdeburger Zoo heißen? Darüber haben in den vergangenen Wochen Zoobesucher und Nutzer von MDR SACHSEN-ANHALT in einem Online-Voting abgestimmt. Bis zuletzt hatte es dabei ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Namen "Lucie" und "Mina" gegeben. Jetzt steht das Ergebnis fest: Lucie heißt das junge Kalb. Am 18. Januar wird es getauft.