Bauarbeiten haben begonnen Neue Dächer für Halberstädter Domtürme

Mirko Reinländer deckt das neue Dach. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Einer von denen, die das jetzt ändern, ist Dachdecker Mirko Reinländer aus der Nähe von Nordhausen. So ein Dom sei schon eine besondere Baustelle, sagt er, weil es nicht alltäglich sei. Und der Wind drücke so weit oben viel stärker. Ansonsten scheint der luftige Arbeitsplatz in rund 90 Metern Höhe für ihn normal zu sein. Lässig lehnt er am Geländer des Gerüsts.