Geplanter Abriss Quarmbecker erreichen neue Umzugsfrist

Für die Quarmbecker geht das Ringen um den Verbleib oder Nicht-Verbleib in ihren Plattenbauten in dem Ortsteil von Quedlinburg weiter. Die Stadt will das Plattenbauviertel größtenteils abreißen. Nun wurde vorerst die Frist für die Betroffenen verlängert, sich zu entscheiden, in einen der noch zu erhaltenden Blöcke um- oder gleich ganz wegzuziehen. Bis Ende April müssen die Betroffenen nun eine Entscheidung fällen. Frank Ruch (CDU), Quedlinburgs Oberbürgermeister, sagte dem MDR: "Mit der Nachfrist ist jetzt doch noch mal eine Reserve gegeben, in der die Quarmbecker sich entscheiden können: Sind das akzeptable Angebote oder nicht."