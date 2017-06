Hängeseilbrücke im Harz Lösung für Parkplatz-Problem naht

Mit der Parkplatznot an der neuen Seilhängebrücke an der Rappbodetalsperre soll es bald vorbei sein. Das Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft will mit dem Betreiber "Harzdrenalin" einen Vertrag für den Bau neuer Parkflächen unterzeichnen. Dieser sogenannte Bauerlaubnisvertrag soll am Freitag unterschrieben werden.

Die Hängebrücke an der Rappbodetalsperre im Harz ist mit einer Länge von 483 Metern – davon 458 Meter frei hängend – die weltweit Längste ihrer Art. Anfang Mai wurde sie eröffnet und zieht seitdem die Besucher in Scharen an. Weil es dafür mit 385 Stellflächen zu wenig Parkmöglichkeiten gibt, kommt es vor allem an den Wochenenden immer wieder zum Verkehrschaos. So parken Autos über hunderte Meter den Straßenrand der Landstraße zu, stehen in gefährlichen Kurven oder blockieren Zufahrten und versperren damit Rettungswege. Zudem staut sich der Verkehr, weil zur Stoßzeit zwischen 11 und 15 Uhr niemand weiß, wo er parken kann.