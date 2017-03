Pläne im ehemaligen Kloster Jerichow Sanierung auf Raten

Im Kloster Jerichow wird die Planung für die Sanierung vorangetrieben. Das teilte der kommissarische Verwaltungsleiter Bernd Witt MDR SACHSEN-ANHALT mit. Demnach gibt es insbesondere an Süd- und Westflügel sowie in der Außenanlage dringenden Sanierungsbedarf. "Auch der Klostergarten bietet viel Potenzial", sagte Witt weiter. Das Amt als Verwaltungsleiter hat er erst Ende vergangenen Jahres übernommen.

Einige Bereiche des Klosters sind bereits saniert worden. So gibt es inzwischen einen großen Parkplatz, moderne Informationstafeln und einen neuen Museumsbereich. Doch das ist nicht alles.

So soll das frühere Kloster zusätzlich zu Hoch- und Flachbeeten demnächst eine Kräuterküche bekommen, erklärte Museumsleiterin Josefine Telemann. "Uns schwebt vor, dort ab kommendem Jahr auch Kurse und Seminare anzubieten", sagte Telemann MDR SACHSEN-ANHALT. So solle Wissen über Heilkräuter und pflanzliche Materialien vermittelt werden. Schon jetzt gilt der Klostergarten als etwas Besonderes. Dort gibt es eine Vielzahl von Kräutern und Pflanzen, die bereits im Mittelalter eingesetzt wurden.

Hier hat sich bereits Einiges getan: Das modern gestaltete Wirtshaus lädt im Kloster Jerichow zum Verweilen ein. Bildrechte: Stiftung Kloster Jerichow

Dringenden Sanierungsbedarf gibt es bei den Nebengebäuden – beispielsweise Schafsställen und Lagerräumen. Um auch Plätze wie diese modernisieren zu können, müssen Bernd Witt und seine Kollegen nun Fördermittelanträge stellen und Verträge schließen.



Und noch eine weitere Neuerung soll Besucher des ehemaligen Klosters künftig erwarten. Bei Ausgrabungen unterhalb des Klostergeländes sind in jüngerer Vergangenheit Reste alter Siedlungen entdeckt worden. "Sie sind älter als das Kloster selbst", so Witt. Schließlich habe nicht nur in Tangermünde, sondern auch auf der anderen Seite der Elbe vor rund 1.000 Jahren Leben geherrscht. Einige der Funde sollen künftig im Klostermuseum ausgestellt werden.