Für die Schulabschlussfeiern im Magdeburger Stadtpark soll künftig ein Alternativstandort gefunden werden. Polizei, Stadtverwaltung und Schüler wollen gemeinsam nach Lösungen suchen. Demnach soll ein Veranstaltungsort gewählt werden, an dem die Teilnehmer besser geschützt sind. Polizeisprecher Mike von Hoff sagte am Donnerstag MDR SACHSEN-ANHALT, der Stadtpark sei für jedermann frei zugänglich. Da sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich Personen unter die Partyleute mischten, die mit der Feier nichts zu tun hätten.

Dem Sprecher zufolge wird es darüber in Kürze Gespräche mit Schülern und Schülervertretern geben. Unklar ist noch, was das für die bevorstehenden Abschlussfeiern der Sekundarschüler bedeutet. Der Polizeisprecher erklärte, auch dazu soll es bereits in den nächsten Tagen Gespräche geben. Bei der zentralen Feier zum letzten Schultag der Gymnasiasten am Freitagabend war ein 23-Jähriger brutal zusammengeschlagen worden. Laut von Hoff geht es dem Mann inzwischen besser. Er sei aus dem Krankenhaus entlassen worden. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT soll es einen Verdächtigen geben. Der Polizeisprecher wollte sich dazu nicht äußern.