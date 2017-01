Im Zentrum von Magdeburg läuft die neunte Meile der Demokratie. Rund 100 Vereine, Verbände, Unternehmen und Kirchen präsentieren sich an diesem Sonnabend in der Innenstadt. Die Stadt will damit alljährlich ein Zeichen gegen Intoleranz, Hass und Gewalt setzen. Bürgermeister Lutz Trümper (parteilos) hat den Tag eröffnet. Zum Auftakt waren auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch (CDU) gekommen. Auch Landesbischöfin Ilse Junkermann wurde erwartet.

Eröffnung des Programms auf der Hauptbühne am Alten Markt. Bildrechte: MDR/Sören Thümler Rund um den Jahrestag der Zerstörung Magdeburgs im Zweiten Weltkrieg am 16. Januar 1945 wird die Meile der Demokratie jedes Jahr veranstaltet. Dahinter steht ein breites Bündnis der Zivilgesellschaft im Zusammenwirken mit der Stadt Magdeburg. So soll der rechten Szene Raum genommen werden – sie hatte den Jahrestag in der Vergangenheit häufig für Aufmärsche genutzt.

Kurz nach der Eröffnung gab es eine Luftballon-Aktion für Frieden für Syrien. Auf der Hauptbühne am Alten Markt tritt unter anderem eine Breakdance-Gruppe mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen auf. Es gibt Lesungen, außerdem musikalische Auftritte. Auch Schulen beteiligen sich an dem Programm. Die Vereine, Verbände und auch zahlreiche Unternehmen aus der Stadt sowie Kirchenvertreter säumen bis zum Abend den Breiten Weg mit ihren Ständen, laden zum Gespräch und zu Aktionen ein. Auch in den Stadtteilen gibt es verschiedene Meilensteine, sei es am Nicolaiplatz in der Neuen Neustadt oder im Roncalli-Haus. Luftballon-Aktion "Frieden für Aleppo" Bildrechte: MDR/Sören Thümler