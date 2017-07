Der Magdeburger Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) hat Problemen in der Neuen Neustadt den Kampf angesagt. Laut Trümper ärgern sich langjährige Anwohnern über, zumeist rumänische Bewohner, die nicht oder schlecht Deutsch sprechen. In den letzten zwei Jahren sind 1.200 Roma in der Neuen Neustadt eingezogen. Die Bewohner beschweren sich unter anderem über Lärm und Müll.

Arbeitsgruppen sollen helfen

Der SPD-Politiker kündigte bei MDR SACHSEN-ANHALT an, eine Arbeitsgruppe einzusetzen. Sie werde am 1. August ihre Arbeit aufnehmen. Trümper berichtete von einem Gespräch mit dem Innenminister. Zu der Arbeitsgruppe werden unter anderem Vertreter des Magdeburger Ordnungsamtes und der Feuerwehr gehören. Auch habe man verabredet, dass die Polizei in die Arbeitsgruppe entsandt werde. Das Problem müsse jedoch von allen Bereichen aufgearbeitet werden.

Die Normen, wie die Nachtruhe, werden nicht eingehalten. Das können wir so nicht lassen. Lutz Trümper, Magdeburgs Oberbürgermeister

Nach den Worten Trümpers geht es darum, dass in der Neuen Neustadt wieder die Regeln des Zusammenlebens eingehalten werden: "Das dreht sich vor allen Dingen darum, dass man in den Wohneingängen – in manchen jedenfalls – 80 Prozent rumänische Bürger hat und die Normen, die wir haben in Deutschland, dass man ab 22 Uhr Nachtruhe hat, absolut nicht eingehalten werden. Das können wir so nicht lassen."

Parallele zum Hasselbachplatz

Trümper sagte, allein während seines Sommerurlaubs habe es vier bis fünf Beschwerden von Anwohnern gegeben. Menschen hätten Angst, zur Polizei zu gehen. Außerdem gebe es bei der Frage, wer eine Nachtruhe durchzusetzen habe, Streit unter den Behörden. Die Polizei verweise auf das Ordnungsamt. Das sei jedoch machtlos, wenn auf der Straße 20 Leute stünden. Trümper verwies auf Parallelen zum Magdeburger Hasselbachplatz. Dort gab es in der Vergangenheit starke Lärmbelästigung und Ausschreitungen durch betrunkene Jugendliche.

Analysen und Kontrollen sollen helfen

Plattenbauten wie diese bestimmen das Bild des Landeshauptstadtteils Neue Neustadt. Bildrechte: MDR/ Sören Thümler Der Oberbürgermeister kündigte an, das Problemviertel in der Neuen Neustadt genau zu analysieren. Dazu werde man prüfen, wer wo wohne. Es gebe Hinweise, dass sich in dem Stadtteil Rumänen aufhielten, die bei den Behörden nicht gemeldet seien. Allerdings seien sie beim Jobcenter gemeldet. Trümper berichtete von Tricks, mit denen trotz fehlender Deutsch-Kenntnisse eine Gewerbeerlaubnis eingeholt werde: "Da wird von interessierter Stelle geholfen und die Gewerbeanmeldung auf den Weg gebracht. Wenn man hinkommt, steht ein Schreibtisch in der Wohnung und sonst nichts. Und damit wird sozusagen der Weg freigemacht, dass man Hartz IV beantragen kann."

In diesem Zusammenhang kündigte Trümper an, die Zollbehörde einzuschalten. Die Bedingungen für eine Selbstständigkeit, also Aufträge zu akquirieren, seien nicht gegeben: "Wer zum Arbeiten nach Deutschland kommt, muss die deutsche Sprache können." Der SPD-Politiker wies darauf hin, dass es sich bei den Rumänen nicht um Flüchtlinge handele, und zeigte sich besorgt:

Wenn ich 70 Prozent Rumänen habe, die da wohnen, ist der Punkt schon überschritten, wo ich Integrationsmaßnahmen vernünftig steuern kann.

Bei der Magdeburger Stadtverwaltung sind in den letzten Monaten vermehrt Beschwerden eingegangen. Die Anwohner beklagen neben Dreck und Lärm zunehmende Kriminalität. Laut Polizeisprecher Marc Becher habe sich die Zahl der Einsätze in der Neuen Neustadt erhöht. Verschiedene soziale Projekte kümmern sich bereits um die Situation vor Ort. Sozialarbeiter berichten von zum Teil unzumutbaren Zuständen ganzer Häuserzeilen.

Rumänien gehört seit 2007 zur Europäischen Union. Seit 2014 gilt für die Bürger des Landes auch die europäische Arbeitnehmerfreizügigkeit. Damit dürfen sie ihren Wohnsitz innerhalb der EU frei wählen, wenn sie einen Job haben.

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT RADIO | 22.07.2017 | ab 07:00 Uhr

MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 22.07.2017 | ab 19:00 Uhr