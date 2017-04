Bismarckturm bei Ballenstedt Junge stürzt elf Meter in die Tiefe

In Opperode im Harz ist ein Kind vom Bismarckturm gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Sonntagmittag zu dem Unglück. Der Elfjährige aus Ballenstedt sei schwer verletzt worden. Das Kind fiel demnach aus etwa elf Metern Höhe in die Tiefe. Spaziergänger entdeckten den noch ansprechbaren Jungen auf dem Waldboden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Halle gebracht.