Müllreduzierung Magdeburg plant Pfandsystem für Pappbecher

Schnell mal einen Kaffee zum Mitnehmen? Jede Bäckerei bietet heutzutage den Coffee to go an. Doch die Pappbecher sind ein Müllproblem: Pro Jahr landen in Deutschland 2,8 Milliarden von ihnen in der Tonne. Magdeburg plant nun ein Pfandsystem.