Nur schlappe neun Euro hat der knallrote Schal mit den zwei Fellbommeln gekostet. "Das kann doch nicht echt sein", nimmt man da gern als Verbraucher an. Und doch: Es handelt sich um echtes Tierfell. "Sowohl Verkäufer als auch das Etikett haben uns versichert, er besteht zu 100 Prozent aus Acryl", erzählt Michael Seitz vom deutschen Tierschutzbüro. Der Schal war ein Testkauf, der nun den Tierschützern Michael Seitz und Jennifer Schöpf zur Aufklärung dient.

Als Pelz-Polizisten uniformiert haben die beiden in Magdeburg Pelzträger angesprochen, um für das Thema zu sensibilisieren. Dabei wollen die Tierschützer natürlich auf die Tierquälerei bei der Pelzproduktion aufmerksam machen. Aber es geht ihnen auch darum, Verbrauchern zu zeigen, dass sie eventuell von der Textilindustrie getäuscht wurden. Denn selbst als künstlich deklarierte Pelz-Kleidung und Accessoires können in Wirklichkeit aus echtem Tierfell bestehen - der Preis spiele dabei keine Rolle, so Michael Seitz.