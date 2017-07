Harz: Städtebundtheater feiert Premiere von "Pension Schöller"

Das Theater kündigt die Komödie als "skurriles Bretterstück in hohem Tempo" an. Darin geht es um Alfred Klapproth, der in Berlin ein Künstlercafé eröffnen will, obwohl er völlig pleite ist. Anders sein Onkel, der im Geld schwimmt: Bevor er seinem Neffen hilft, stellt er eine etwas absurde Bedingung – und die Komödie nimmt ihren Lauf. Die Regie führt Robert Klatt. Bildrechte: MDR/Rainer Knoblauch