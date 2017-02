An Silvester kann sich Johann Hertl nicht mehr erinnern. Für ihn war das trotzdem ein wichtiger Tag. Es war sein erster Jahreswechsel im DemenzCentrum in Magdeburg. Seit dem 1. Januar 2017 greift das Pflegestärkungsgesetz II. Es soll gerade Menschen wie Hertl helfen, die an Demenz erkrankt sind. Das optimierte Gesetz soll sogenannte "eingeschränkte Altagskompetenz" stärker berücksichtigen.

Johann Hertl ist 90 Jahre alt und körperlich topfit. Ein stattlicher Herr mit festem Händedruck und einem eindringlichen Blick. Seit knapp zwei Monaten lebt er im DemenzCentrum in Magdeburg. Am Abend kann er sich meist nicht mehr daran erinnern, was er tagsüber gemacht hat. War er kegeln oder tanzen? Was hat er zum Mittag gegessen? Bis vergangenen Herbst hat er seinen Alltag selbst gemeistert, mit der Hilfe vom Pflegedienst. Hilfe bekam er auch ab und zu von Bekannten. Viele von ihnen sind aber bereits verstorben.