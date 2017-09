Den Begriff "NS-Raubkunst" kennt sicher jeder. Es handelt sich um Kunstwerke, die während der Naziherrschaft Juden oder politischen Gegnern weggenommen wurden. Doch nicht nur Kunstwerke, auch Bücher wurden damals konfisziert. Jetzt suchen Wissenschaftler im Rahmen eines Pilotprojekts in Bibliotheken Sachsen-Anhalts danach. Gesucht wird derzeit in fünf Bibliotheken des Landes: in der Landesbibliothek Dessau, der Stadtbibliothek Magdeburg, der Harzbücherei Wernigerode, der Bibliothek des Europa-Rosariums Sangerhausen und in der Francisceumsbibliothek in Zerbst.

In Wernigerode zum Beispiel werden mehr als 30.000 Bestandseinheiten geprüft. Dafür zuständig ist Diana Richter aus Magdeburg. Die Absolventin der Otto-von-Guericke-Universität startet mit dem Aktenstudium im Archivregal. Briefe und Listen liefern erste Hinweise. Dann wird direkt in den Bücherregalen gesucht. Diana Richter sucht dort nach Stempeln, Randbemerkungen, nach Notizen, die auf den früheren Besitzer schließen lassen. Für ein halbes Jahr hat die 36-Jährige Seminarraum und Hörsaal gegen die Wernigeröder Harzbücherei getauscht.

Raubgutforschung in kleinen Häusern ein absolutes Novum

"Wir erhoffen uns davon, mehr über die Geschichte des Bestandes zu erfahren" Bildrechte: MDR/Carsten Reuß Seit Juli sucht Diana Richter hier nach von den Nazis geraubten Büchern, zum Beispiel die von jüdischen Familien. Diese mussten ab 1936 ihre Vermögenswerte melden, und dazu gehörten auch Bücher. Die entsprechenden Dokumente, wo das vermerkt wurde, die sogenannten Devisenakten, sind erst seit einiger Zeit frei zugänglich. Deshalb kann erst jetzt anhand der dort vermerkten Listen nach geraubten Büchern gesucht werden.



Diana Richters Arbeit wird durch ein bundesweit einmaliges Projekt ermöglicht. Während viele Museen und große Bibliotheken schon lange in ihren Beständen nach Raubgut forschen, fehlen kleinen Einrichtungen oft die Kapazitäten. Die Deutsche Stiftung Kulturgutverluste springt da nun in die Bresche und unterstützt die Recherche mit einer finanziellen Zuwendung. Sachsen-Anhalt ist hier mit seinen fünf am Projekt beteiligten kommunalen Bibliotheken Vorreiter.

Schicksale und Geschichten hinter den Büchern

"Wir erhoffen uns davon, mehr über die Geschichte des Bestandes zu erfahren. Wir sind mit dem Alltagsgeschäft ausgelastet und haben selbst kaum die Möglichkeit, solche Forschungen zu betreiben. Wir haben das Angebot mit großer Freude angenommen", so Olaf Ahrens, der Leiter der Harzbücherei und des Harzmuseums in Wernigerode. In Wernigerode gab es in den 1930er Jahren 15 jüdische Familien. Beim Studium der Akten offenbaren sich Diana Richter auch Schicksale, die sie erschrecken. "Man kann nur mit dem Kopf schütteln, wenn man zum Beispiel liest, dass ein jüdischer Bürger in einem Brief den Oberfinanzdirektor anbettelt, um von seinem eigenen Vermögen Insulin kaufen zu dürfen, weil er zuckerkrank ist."

Bis jetzt hat Diana Richter noch nichts gefunden, wohl aber Hinweise entdeckt, denen sie weiter nachgehen wird. Wenn sie fündig werden sollte, sollen die Bücher an die Nachfahren der Opfer zurückgegeben werden. Das hat auch der Leiter des Harzmuseums versichert.

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir | 14.09.2017 |15:40 Uhr