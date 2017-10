Pilzsammler haben am Sonntagabend in einem Wald im Landkreis Harz eine Frauenleiche entdeckt. Sie fanden die Tote in der Nähe der Bundesstraße 185 bei Mägdesprung, wie die Polizei mitteilte. Die Identität der Frau konnte noch nicht ermittelt werden. Offenbar hat die Leiche seit mehreren Wochen im Wald gelegen. Die Ermittler untersuchen nun Vermisstenfälle.