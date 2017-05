Mit Playmobil durch die Geschichte

6.000 Jahre Menschheitsgeschichte in Technik und Wissenschaft: Dafür steht der Jahrtausendturm in Magdeburg. Eine Ausstellung mit Playmobilfiguren setzt jetzt noch einen drauf: Vom 13. Mai bis zum 17. September zeigt sie die Etappen der ganzen Weltgeschichte in kleinen bunten Steinen: auf 200 Quadratmetern im Foyer des Turms. Bildrechte: Maria Selchow