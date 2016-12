Mutmaßlicher Brandanschlag auf Bundeswehrgebäude in Magdeburg

Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf ein Bundeswehrgebäude in der Magdeburger Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen. Eine Sprecherin sagte MDR SACHSEN-ANHALT, zu den Hintergründen der Tat wisse man noch nichts. Es gebe kein Bekennerschreiben. Die Polizei werde Spuren auswerten und suche weitere Zeugen.

Unbekannte hatten am frühen Mittwochmorgen auf mehreren Stellen auf dem Dach des neuen Landeskommandos am Buckauer Tor Feuer gelegt. Zu diesem Zeitpunkt schliefen drei Bundeswehrangehörige in dem Haus. Sie konnten das Gebäude rechtzeitlich verlassen. Verletzt wurde niemand. Ersten Schätzungen zufolge ist ein Sachschaden von 75.000 Euro entstanden.