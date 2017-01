In Magdeburgs Innenstadt läuft derzeit ein Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Betroffen ist das Justizzentrum gegenüber vom Hundertwasserhaus. Wie eine Polizeisprecherin dem MDR sagte, klagen Mitarbeiter über Atembeschwerden. Das Gebäude wird nun von Spezialisten in Schutzanzügen untersucht. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Der Breite Weg ist abgesperrt.

Gestern mussten zwei Amtsgerichte in Merseburg und Weißenfels wegen verdächtiger Post vorübergehend gesperrt werden. In beiden Fällen konnten Experten später Entwarnung geben. In der vergangenen Woche war ein Brandanschlag auf das Justizzentrum in Dessau verübt worden.