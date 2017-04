Schlechtestes Dienstgebäude Deutschlands Magdeburger Polizeidirektion wird saniert

Das Polzeigebäude in der Halleschen Straße in Magdeburg soll saniert werden. Immer wieder hat es in der Vergangenheit für Negativschlagzeilen gesorgt und trägt bereits seit sechs Jahren den Titel als schlechtestes Dienstgebäude Deutschlands. Die Sanierungsarbeiten waren in der Vergangenheit mehrmals angekündigt worden. Nun soll die Sanierung 2018 in Vollzug gesetzt werden.