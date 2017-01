Polizei-Ausbildung Innenministerium will Räume in Aschersleben anmieten

Das Land Sachsen-Anhalt muss für die Ausbildung von Polizisten zusätzliche Räume anmieten. Das sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Demnach reichen die Gebäude der Polizeifachhochschule in Aschersleben nicht aus, um die wachsende Zahl der Anwärter auszubilden. Die Räume in Aschersleben sind für lediglich 150 Nachwuchskräfte ausgelegt. Im vergangenen Jahr wurden in Sachsen-Anhalt allerdings knapp 340 Anwärter eingestellt – in diesem Jahr sollen es 700 sein.