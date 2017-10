Gründerszene: Für die Verwirklichung nach Magdeburg

Markus Paepke und Lea Benedikter haben in den vergangenen Wochen renoviert, Fußboden verlegt und ganz viel an ihrem Konzept gearbeitet. In Magdeburg-Buckau starten sie die Onlineplattform "Mein Kurs" . Darüber finden Kursteilnehmer und -leiter zusammen. Das Unternehmen übernimmt alle logistischen Dinge wie Anmeldung und Abrechnung und kümmert sich – wenn gewünscht – auch um das Marketing. Außerdem stellen Paepke und Benedikter Räume zur Verfügung – mit Grundausstattung. Der Fokus soll zunächst auf Entspannung und Achtsamkeit liegen, sprich: Es wird einen Yoga-Raum, einen Raum für Seminare und einen für Baby- und Kinderkurse geben. Wenn die Firma in Magdeburg funktioniert, wollen die beiden die Idee auch auf den ländlichen Raum ausweiten.

Für die Umsetzung ihrer Idee haben beide ihren Lebensmittelpunkt von Stuttgart nach Magdeburg verlegt. Markus hat hier studiert, für ihn ist es also ein Zurückkommen. Nach Jahren in einem Großunternehmen merkte er, dass das für ihn nicht die Zukunft sein kann. Eigene Ideen zu entwickeln sei nicht möglich gewesen. Das soll sich jetzt ändern. Mit Unterstützung des Gründerzentrums der Otto-von-Guericke-Universität und anderer Netzwerke fangen beide in Magdeburg neu an. Nach Einschätzung der beiden klappen Termine bei Ämtern und beim Notar hier viel problemloser als in Stuttgart.