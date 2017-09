Ralf Weigt öffnet den Kühlschrank vor dem Familienzentrum Emma in Magdeburg, doch der ist wie leer gefegt. Nur in den Kisten daneben liegen noch einige Brötchen. Die Lebensmittel, die es hier an der Verteilerstation in Stadtfeld gibt, sind begehrt. Zwischen 9 und 21 Uhr ist der kleine Bereich vor dem Familienzentrum für jedermann geöffnet. Die Lebensmittel hier stammen einerseits von Privatpersonen, die sie nicht mehr brauchen und hier abgeben, vor allem aber von Supermärkten, Bäckereien, Tankstellen oder Hotels, erklärt Ralf Weigt, der das Projekt "Lebensmittel retten Magdeburg" ins Leben gerufen hat: "Alle Stellen, die Lebensmittel haben, die nicht verarbeitet sind, die sie sonst wegschmeißen würden, sprechen wir an und machen Kooperationen."

Ehrenamtliche bringen Lebensmittel zu Verteilerstationen

Ralf Weigt hat das Projekt ins Leben gerufen. Bildrechte: MDR/Natalie Helka Ehrenamtliche holen die Lebensmittel bei den Spendern ab und bringen sie dann zu den mittlerweile acht Verteilerstellen, die es unter anderem an den Hochschulen oder im Stadtteil-Café im Milchweg gibt. Insgesamt engagieren sich rund 60 Ehrenamtliche in dem Projekt, und es werden regelmäßig neue Lebensmittelretter ausgebildet, erklärt Weigt: "Wie unser Kalendersystem funktioniert, wie man höflich gegenüber Mitarbeitern von Supermärkten auftritt, wie an den einzelnen Standorten was abzuholen ist, das lernen die Lebensmittelretter hier in einer Einweisung. Das dauert etwa eine halbe Stunde und dann können sich die Leute in unseren Kalender eintragen und einzelne Fahrten übernehmen."

Gemeinsame Kochabende stärken die Nachbarschaft

Mittlerweile gibt es sogar mehr Ehrenamtliche als Fahrten zu erledigen sind, daher werden weitere Lebensmittel-Spender gesucht. Bei dem Projekt geht es aber nicht nur um das Retten von Lebensmitteln, sondern auch um einen sozialen Mehrwert. An den Verteilerstationen gibt es regelmäßig Kochangebote, bei denen auch die abgeholten Lebensmittel verarbeitet werden.

Lisanne Hederich hilft schon seit den Anfängen beim Projekt mit. Bildrechte: MDR/Natalie Helka In jedem Fall schweißt das Projekt zusammen, weiß auch Lisanne Hederich. Sie arbeitet schon seit den Anfängen 2013 mit am Projekt, kümmert sich zum Beispiel darum, dass die Bäckerkisten und Kühlschränke sauber sind und weist die neuen Lebensmittelretter ein. "Wir hatten letztens erst wieder ein Lebensmittelretter-Treffen mit den ganzen Fahrern, die man ja sonst kaum sieht, weil sie ja nur unterwegs sind. Da sind so nette Leute, man schließt hier auch Freundschaften, bindet sich dann gegenseitig noch für andere Dinge ein. Es sind einfach alle voll dabei, und ich glaube, das ist das Schöne daran. Es macht auch echt Spaß."

Projekt soll weiter wachsen

Die 2.000 Euro Preisgeld können die Verantwortlichen gut gebrauchen. Damit könnten nun zum Beispiel neue Kühlschränke oder ein Lastenrad angeschafft werden, sagt Ralf Weigt. Für die Zukunft könnte er sich auch vorstellen, den Grundgedanken des Projektes stärker in Schulen zu tragen: "Wir hatten vor zwei Jahren einmal die Chance, ein Angebot in einer Schule zu machen zum nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln. Das ist bisher noch nicht wieder passiert. Ich wünsche mir für das nächste Jahr, dass wir da ein bisschen mehr Arbeit betreiben können mit den Kindern, die dann ja zukünftig auch einkaufen gehen."

