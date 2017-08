Initiator des Theater-Festivals ist Janek Liebetruth, der seine Heimat Benneckenstein zu einem Pilgerort für Theaterfreunde und Kunstliebhaber machen will. Nach vielen Jahren als freier Regisseur an den Bühnen in Berlin, Potsdam und Stuttgart hatte er die Vision, seinen Heimatort im Schatten des Brockens durch ein Festival auf der Waldbühne ins Rampenlicht zu holen. Bildrechte: MDR/Heike Bade