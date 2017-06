Protest auf Marktplatz Unternehmer "begraben" Genthiner Geschäftsleben

Immer mehr kleine Geschäfte verschwinden aus den Innenstädten. Einst Belebte Marktplätze sind zu stillen Orten geworden – so auch in Genthin. Doch gegen das "Aussterben" regt sich Widerstand. Zwischen Gurken, Tomaten und Fisch tauchte deswegen in der Genthiner Innenstadt plötzlich ein Sarg auf.