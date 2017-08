Landgericht Magdeburg Prozess nach Tod in Aschersleber Gartensparte

Am Landgericht Magdeburg hat am Dienstag der Prozess um den gewaltsamen Tod eines 32-jährigen Familienvaters aus Aschersleben begonnen. Angeklagt sind drei Männer im Alter von 31 und 32 Jahren. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, den Mann Anfang März in einer Kleingartensparte ermordet zu haben. Laut Anklage könnte das Motiv dabei Rache sein.