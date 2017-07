Unfall bei Hohendodeleben Prozess gegen Lkw-Fahrer geht in nächste Instanz

Der Lkw-Fahrer hatte im Juni 2016 in der Börde bei Hohendodeleben drei Nordic-Walkerinnen auf dem Gehweg überfahren. Der nun 64-jährige Mann war mit seinem Lastwagen plötzlich von der Fahrbahn abgekommen und fuhr in die Gruppe hinein. Zwei der Frauen starben noch am Unfallort; eine überlebte dank einer Notoperation.