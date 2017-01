Landgericht Dessau-Roßlau Prozess nach Angriff auf Pakistani

Am Landgericht Dessau hat am Mittwoch ein Prozess wegen versuchten Totschlags begonnen. Angeklagt sind ein 20 und ein 23 Jahre alter Mann aus Dessau-Roßlau. Die beiden Angeklagten sollen Ende Juni vergangenen Jahres auf dem Bahnhof in Zerbst einen Mann aus Pakistan zunächst beleidigt und dann attackiert haben.