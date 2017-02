Landgericht Stendal Nächster Prozess um illegale Müllentsorgung

Am Landgericht Stendal hat ein weiterer Prozess um den Müllskandal im Jerichower Land begonnen. Dabei geht es um rund 900.000 Tonnen Hausmüll, die zwischen 2005 und 2009 unerlaubt in der Tongrube Vehlitz eingelagert worden sein sollen. Als Hauptbeschuldigte müssen sich seit Dienstag zwei Entscheidungsträger eines Entsorgungsunternehmens verantworten. Ihnen droht eine mehrjährige Haftstrafe. Fünf weitere Angeklagte sollen Beihilfe geleistet haben.

Für den Prozess sind zunächst Termine bis Februar 2018 angesetzt. In einem ähnlichen Fall verhandelt das Gericht bereits seit eineinhalb Jahren wegen illegaler Müllentsorgung in der Tongrube Möckern.



Welche Rolle der frühere Landrat im Jerichower Land, Lothar Finzelberg, in der Müllaffäre spielte, wird derzeit in einem weiteren Prozess vor dem Magdeburger Landgericht geklärt. Finzelberg ist wegen Bestechlichkeit angeklagt. Er soll in seiner Zeit als Landrat hohe Bargeldsummen angenommen haben.