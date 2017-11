Vor dem Landgericht Magdeburg beginnt am Freitagvormittag der Prozess gegen zwei junge Männer aus Magdeburg. Ihnen wird vorgeworfen, im Januar innerhalb einer Woche sieben Geschäfte in Magdeburg und Schönebeck überfallen zu haben. Die Raubserie hatte seinerzeit für Aufregung gesorgt.

Begonnen hatte sie am 24. Januar. Damals soll einer der Angeklagten mit einer Schreckschusspistole einen Supermarkt im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld überfallen haben. Nur einen Tag darauf sollen beide Angeklagten maskiert in weiteres Lebensmittelgeschäft im Stadtteil Diesdorf gestürmt sein – und das Personal mit Pistole und Messer bedroht haben. Beide Fälle waren der Beginn einer Serie, die erst am 31. Januar zu Ende ging.