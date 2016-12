Im Quedlinburger Stadtteil Quarmbeck will in diesem Jahr keine Festtagsstimmung aufkommen. Die Anwohner bangen um ihre Wohnungen, denn die Stadt plant, das Plattenbauviertel größtenteils abzureißen. Dabei sind viele der verbliebenen Mieter hochbetagt, die meisten von ihnen leben seit Jahrzehnten hier.

Seit Jahren gibt es in Quarmbeck keinen Zuzug mehr. Anwohner behaupten, das sei von der Stadt sogar gewollt gewesen. Fakt ist: von den mehr als 320 Wohnungen hier ist nur noch rund ein Drittel belegt. Für die stadteigene Wohnungswirtschaftsgesellschaft Wowi ein dickes Minus-Geschäft. "In Quarmbeck stehen 68 Prozent der Wohnungen leer", resümiert Sven Breuel, Geschäftsführer Wohnungswirtschaftsgesellschaft. "Und die Bevölkerungszahl wird sich weiter reduzieren. Da tut sich die Frage auf, wie man das alles wirtschaftlich betreiben kann."

Ein konkretes Angebot der Stadt sieht vor, zwei Mehrfamilienhäuser stehen zu lassen, in die alle übrigen Quarmbecker einziehen. Die Bedingung: Eine Auslastung von jeweils mindestens 85 Prozent. Ein Gebäude in dem Viertel, ein Altbau, erfüllt die Auflage und bleibt stehen. Das zweite Gebäude, ein Plattenbau, hätte jedoch nur etwa zur Hälfte belegt werden können. Deshalb wird er abgerissen. Die Einwohner beklagen, die von der Stadt auferlegte Frist von sechs Wochen, sich für einen Umzug in den Plattenbau zu entscheiden, sei zu kurz gewesen.

Der Frust sitzt tief, das ist auch Daniel Sindermann von der Arbeitsgruppe "Erhalt für Quarmbeck" anzumerken. "Das alles ist eine große Katastrophe. Wir haben alles mögliche versucht, damit die Leute bleiben können, aber uns sind Steine in den Weg gelegt worden." Und Sindermann legt nach: "Die Stadt setzt darauf, dass die Leute aufgeben oder wegsterben." Doch Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) will das nicht gelten lassen. "Der Rückbau ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit, um die Wohnungsgesellschaft nicht zu gefährden." Außerdem habe die Stadt den Mietern angeboten, die Kosten für einen Umzug zu tragen und biete viele barrierefreie Wohnungen in der Innenstadt an. Das jedoch ist für die allermeisten Quarmbecker keine Option.