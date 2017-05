Das hätte ganz anders ausgehen können: Ein 72-Jähriger hat im Kofferraum seines Wagens seelenruhig zwei alte Panzerfaustköpfe zur Polizei in Quedlinburg transportiert. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst übernahm den Wagen, untersuchte die angerostete Munition und konnte schließlich Entwarnung geben. Demnach handelte es sich um Übungsmunition.

Der Weg bis zu dieser erleichternden Meldung war nach Angaben der Polizei abenteuerlich: Der 72-Jährige ist Mitglied eines Kleingartenvereins. Bei einer Aufräumaktion in der Gartenanlage war ein Container für Metallschrott aufgestellt worden. Als dieser voll war, wurde der Container vom Schrotthändler abgeholt. Der Schrotthändler entdeckte die Panzerfaustköpfe, rief den Verantwortlichen des Kleingartenvereins an und forderte ihn auf, die Panzerfaustköpfe abzuholen.

Der fuhr zum Schrotthändler, legte die Panzerfaustköpfe in den Kofferraum und gab sie bei der Polizei ab. Wie genau die Munition in den Container kam, ließ sich laut Polizei jedoch nicht ermitteln.

Die Polizei macht darauf aufmerksem, dass bei Verdacht eines Kampfmittelfundes stets die 110 zu wählen ist. "Der Kampfmittelbeseitigungsdienst steht an jedem Wochentag rund um die Uhr bereit, um auf Fundmeldungen zu reagieren", so Polizeisprecher Axel Vösterling. Die Experten hätten in dem konkreten Fall festgestellt, dass es sich um Panzerfaustköpfe sowjetischer Bauart mit einem hochsensiblen Zündsystem handelt. Einstufung: "Nicht transportsicher" und "vor Ort zu sprengen".