Wichtig für viele Besucher: Eine lauschige Innenstadt Bildrechte: Susann Warnecke

Vor allem in der Vorweihnachtszeit strömen jedes Jahr Tausende von Gästen in die Harzstadt, um den "Advent in den Höfen" zu feiern. Am ersten, zweiten und dritten Adventswochenende zeigen dann immer über zwanzig der schönsten Innenhöfe Quedlinburgs, was sich hinter ihren sonst verschlossenen Türen verbirgt.



Auch der "Kaiserfrühling" lockt jedes Jahr viele Besucher in die Stadt. Dann taucht Quedlinburg ein in die Zeit des Ottonischen Reiches.